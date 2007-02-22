СКАНДАЛ! Украинская певица объявила голодовку

Певица Майя Мигаль с 19-го февраля, как и тысячи ее соотечественников, отказалась от излишнего потребления пищи. Она решила соблюдать христианский Великий пост. Помимо христианских канонов, на решение Майи повлияло и ее увлечение йогой, что само по себе накладывает серьезные ограничения на ежедневный рацион певицы. По мнению Майи то, что начало Великого поста совпадает с наступлением буддистского нового года, очень символично и говорит о том, что все люди в мире, независимо от их веры, отмечают одни и те же значимые даты, сообщает ИА «Screen media». «У буддистов Великий пост начинается летом, 15 июля, - говорит Майя Мигаль, - но это связано с их природой и образом жизни. Для меня странно, когда люди, живущие в холодной стране, начинают полностью копировать обычаи южных стран. Поэтому я придерживаюсь наших обычаев. Начало Великого поста означает, что скоро наступит весна. Это очень радостно, и в честь этого можно поголодать. К тому же, это очень полезно. В прошлом году я постилась, и ощутила реальные перемены. Улучшился обмен веществ, я стала намного лучше себя ощущать, и легко достигла оптимального для себя веса.».