Маша Фокина регулярно замерзает

В то время, когда на улице морозно, люди ищут места потеплее, и ходят в сауны для того, чтобы согреться, певица Маша Фокина решила поступить наоборот, рассудив, что «клин клином вышибают». Услышав о модной сейчас криотерапии, Маша решила закаляться радикальными методами, сообщает ИА «Screen media» «Мне было очень интересно, - говорит Маша Фокина, - знакомые рассказывали, как полезно лечиться холодом. Я решила пойти на это, чтобы уберечься от зимних простуд. С виду эта камера напоминает солярий, только внутри очень холодно. Нужно пережить пару минут при температуре жидкого азота. Это как ожог, холода не чувствуется. Но потом через минут пять начинаешь понимать, что внутри у человека очень много тепла. Ощущение бесподобное! И после этого понимаешь, что на улице не очень-то и холодно. В детстве я прочла какую-то статью о замораживании, и хотела заморозиться на сто лет и потом посмотреть на будущее. А теперь вот делаю в этом направлении первые шаги (смеется)»