Ольга Юнакова дала тысячный концерт

Певицу Ольгу Юнакову без преувеличения можно назвать ударницей эстрадного труда. За годы своей сценической карьеры она столько раз выступала перед жителями разных городов Украины, что даже сбилась со счета своих концертов. Однако, мама Ольги, которая внимательно следит за творчеством своей дочки, напомнила ей, что буквально на днях, она дала свой тысячный концерт. Это произошло в городе Ковеле в клубе «Аркан», сообщает ИА «Screen media» «Мы узнали об этом уже после гастролей, - говорит Ольга, - поэтому даже не отметили этот юбилей «по горячим следам». Для артиста порог в тысячу концертов – большой этап в творческой жизни. Можно оглянуться назад, подумать о сотнях тысяч людей, которые пришли послушать твои песни. Что каждый из них вынес из них? Помогла ли я кому-то своими поэтическими историями? Наверное, да, иначе не было бы этой тысячи выступлений, люди ведь чувствуют фальшь и больше не придут слушать тебя, если ты где-то соврал им». Новая история о жизни в исполнении Ольги Юнаковой под названием «Спасибо за то, что ты бросил меня…» в эти выходные выходит в эфир украинских музыкальных телеканалов. «Может быть, и эта песня поможет кому-то разобраться в своей жизни и принять правильное решение, - говорит Ольга Юнакова, - и вновь и вновь люди будут ждать меня в разных городах нашей прекрасной страны. А я готова петь для них еще не одну тысячу раз».