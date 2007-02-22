Виталий Козловский отказался от участия в «Евровидении-2007»

Певец решил не принимать участие в отборочном туре на «Евровидение», который пройдет в прямом эфире Первого национального телеканала 9 марта. Дело в том, что его продюсер Игорь Кондратюк считает бессмысленным объединение голосов экспертов (жюри) канала УТ-1 и телезрителей. «Во-первых, восьмерку финалистов составлют уже известные исполнители, и члены жюри должны бы уже знать их творчество, - говорит Кондратюк.- То есть , они могут дать оценку каждому учаснику и без подсказки зрителей. Во-вторых, получается, что все равно последнее слово за судьями, а мнение зрителей останется второстепенным. И сколько бы голосов не набрал, например, тот же Козловський, даже перовое место от телезрителей не гарантирует его поездку в Хельсинки. Так зачем поклонникам Виталия тратить деньги на голосование? Скажем, на сыкономленные средства можно будет приобрести новый альбом певца».