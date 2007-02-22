Спустя год в Украину вернулась любовь

В последнюю неделю марта на экраны украинских кинотеатров выходит фильм украинского режиссера Алана Бадоева «Orangelove». В начале весны зрители окунутся в закатные краски киевской осени и увидят историю о настоящей любви. Этот фильм, который европейские критики на фестивале в Каннах назвали первым настоящим фильмом нового украинского кинематографа, феноменален. История современных Ромео и Джульетты в совершенно неожиданной интерпретации и обилием потрясающе красивых кадров выполнена в манере прогрессивного европейского кино. Эта работа не могла остаться без внимания. На Каннском фестивале 2006 года фильм «Orangelove», хоть и шел во внеконкурсной программе, получил лестные яркие отзывы кинокритиков, особенно азиатских стран, и вызвал большой интерес прокатчиков. Фильм был продан в Китай, Японию, Англию, Германию, Данию и Корею Именно этот фильм стал настоящим скандалом на фестивале «Kinoshock-2006», которое отдало первую премию за режиссерскую работу Алану Бадоеву, сообщает ИА «Screen media». «Идея фильма зрела очень давно, - говорит Алан Бадоев, - Ещё задолго до того, как мне поступило предложение от продюсеров снимать кино, я и сценарист Ольга Кропочевская просто услышали документальную историю об одной паре. Изначально мне хотелось снять ее документально, но я не смог, т.к. один из героев погиб. И было решено просто написать историю об отношениях двух молодых людей. Речь идёт о мире влюбленных, показанном крупным планом; в центре внимания - их отношения, какие-то нюансы: влюбленные всегда придумывают свой язык. Потому что она - украинка, он - российский парень. Для нас самой важной в фильме была атмосфера. Мы хотели, чтобы зрители разных возрастов смогли поверить во влюбленную пару. А главное, поверить в отношения этой пары, почувствовать их тесный мир, в котором люди могут быть вдвоём без каких-либо средств современной коммуникации. Без всяких там sms, mms… Я очень рад тому ,что теперь, спустя год, этот фильм увидят украинские зрители.» Фильм снят в 2006 году. Бюджет его составил 3 млн. долларов. И еще: в «Orangelove» нет революции. Разве что, совсем немного…