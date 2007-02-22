Девушки из «Триши» разбили машину российского олигарха

Украинская группа «Триши» в последнее время стала широко известна в России. Их народное диско родом из 90-х, в частности, хит «Лунная ночь» завоевало сердца москвичей. Недавно с девушками случилась неприятная история. После выступления в одном из развлекательных центров столицы России, девушки собрались отправиться в гостиницу. Но концертный администратор запаздывал. И тогда к девушкам подошел один из организаторов, и предложил подвезти их. Когда же «Триши» сели в указанный шикарный лимузин, они увидели, что за рулем его сидит совсем другой человек, и автомобиль начинает движение в совсем другом направлении, сообщает ИА «Screen media». Сначала девушки растерялись, но времени на раздумья не было. И тогда Ульяна стала действовать решительно. Она набросила на шею водителя свой шарфик (водитель не ожидал от девушек сопротивления и даже не закрыл перегородку), Наташа вцепилась ему в волосы, и Юля отчаянно пыталась вызвонить администратора. В результате водитель был вынужден съехать с дороги, зацепил крылом лимузина придорожное дерево, и открыл двери. Девушки выбежали на дорогу, и только через полчаса их забрал подоспевший администратор с охраной. В результате разбирательства, было установлено, что лимузин принадлежит высокопоставленному чиновнику, который присутствовал на вечеринке и решил таким образом пригласить девушек к себе в гости. Ульяна, Юля и Наташа были очень испуганы произошедшим. Ульяна до отлета из Москвы вообще не хотела выходить из гостиничного номера. «Это было действительно страшно, - говорит Ульяна, - все было как в сериалах по телевизору. Я уже представила себе, что нас закроют где-то в подвале и превратят в рабынь. Поэтому я и решила напасть на водителя. К счастью, на Украине нет такого беспредела. Мы не раз выступали на частных вечеринках, где были очень влиятельные и богатые люди. Но они к нам относились очень вежливо. А в России хозяева жизни думают, что им можно все».