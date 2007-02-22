Украинский режиссер собирается снять порно

Украинский режиссер и клипмейкер Евгений Тимохин вернулся из путешествия по Европе. Евгений побывал в Париже и Венеции, городов, которые дают ему много источников для вдохновения, которые так необходимы режиссеру в его работе, сообщает ИА «Screen media». В Венеции Евгений побывал на знаменитом Венецианском карнавале и даже принял в нем участие. «Впечатления оказались первоклассными, - говорит Евгений Тимохин, - многое из того, что меня впечатлило, я записал в свой ноутбук, который всегда со мной. Из последних впечатлений я хочу отметить музыкантов, которые играли в небольшом парижском клубе. Ребята приехали из Австрии и совершали небольшой музыкальный трип по европейским столицам. Это был такой задорный электронный панк-рок, что я сам заразился их энергией. Но самым интересным было их название. Группа называлась… “Porno”. Мы познакомились и я даже решил снять для них видео, пришли интересные идеи. Так что, если эта идея воплотится, получится, что я сниму первый легальный “Porno”-клип в Украине».