Марта взорвет мир он-лайн музыки

Украинская певица Марта решила уделить пристальное внимание Интернету. Она считает, что в данный момент это наиболее прогрессивная, мобильная и интерактивная информационная среда, в которой возможно буквально все. Чтобы доказать это, Марта совместно с одним из украинских провайдеров собирается впервые в Украине устроить он-лайн-концерт,сообщает ИА «Screen media». «Смысл в том, что на специальный сайт в определенное время соберутся слушатели, которые сами смогут построить программу концерта, - говорит Марта, - в то время, пока будет исполняться одна песня, пользователи будут выбирать следующую. Мы будем ее исполнять в специально оборудованной студии, и оттуда концерт, музыка и видео, будет транслироваться на весь мир по Интернету. Вообще, это будет как чат. Участники чата смогут общаться как с нами, так и между собой». Для того, чтобы ее аудитория была обширней, Марта специально для этого мероприятия записывает англоязычные версии своих песен.