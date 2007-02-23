Слава застряла в платье за 8 тыс. долларов

На российские экраны вышел новый блокбастер "Параграф 78". 21 февраля в Москве сразу в двух кинотеатрах прошла премьера фильма. Гоша Куценко сыграл не только главаря сцецгруппировки, но и стал сопродюсером фильма. Его возлюбленную играла певица Слава. Это ее первый актерский опыт. По роли, Слава играет мужеподобного агента, почти Лару Крофт. Хотя, в жизни звезду волнуют вполне женские проблемы, которыми она поделилась с Днями.Ру: "Я тут недавно в такую историю попала. Меряю, я короче, платье в дорогущем бутике. Платье дорогущее. Восемь тысяч долларов стоит. Меряю, я значит, его, и тут как застряла в нем. Даже задыхаться начала. Испугалась, жуть! Думала, все, умру сейчас в этом платье. Выбралась из него, а оно как порвется! Я в шоке. Быстренько его свернула, чтобы продавцы не заметили. Восемь тысяч долларов! В итоге, пришлось купить. Оно такое классное. Черное. С почти открытой грудью. Висит сейчас у меня в шкафу". На премьеру Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы) пришла за руку с человеком по имени Саша. Она ни на секунду не отпускала Сашу, потому что Саша – это дочь певицы. Семейную традицию поддержал и продюсер Виктор Дробыш. Он посетил премьеру с сыном Валерием. Который, в свою очередь, ворковал с солисткой группы "Reflex" Евгенией Малаховой. Женя, кстати, пришла со своей мамой. Новоиспеченные "американские" супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская тоже. Упомянутый ранее Гоша Куценко пригласил в VIP-зону своих родителей. Родители Куценко не имеют никакого отношения к киноиндустрии. Отец работал в радиопромышленности, мать - врач. Семенной тайной поделился и исполнитель одной из главных ролей "Параграфа" Стас Дужников рад вдвойне, ведь 29 января он дебютировал в новой для него роли: "У меня дочка родилась. Назвали Устиньей. Я так счастлив, вообще! Это мой первый ребенок. Ну за премьеру, тоже рад, конечно".