Николая Расторгуева вооружили маузером

Друзья подарили певцу на юбилей дорогой пистолет. Один из самых колоритных певцов на нашей эстраде и свое 50 летие отмечал с присущим ему колоритом. Придумывая праздничную программу для именинника, его близкие учли все пристрастия Расторгуева, и в первую очередь главное – многолетнюю любовь к «Битлз». На стенах Театра-школы драматического искусства, где проходил банкет, были развешены фотографии юбиляра и его любимых английских музыкантов. Именинник появился на пороге театра, когда многие гости уже были в сборе. Едва войдя в фойе, где всем предлагались спиртные напитки и коктейли, Николай вместе с супругой Натальей сразу попал в объятия друзей. Певец принимал подарки и слушал поздравления под песни «Битлз», которые вживую исполняли четыре приглашенных музыканта. На свой юбилей Расторгуев собрал многих видных деятелей культуры и политики. Ждали и Владимира Путина (в день юбилея в офисе певца собрали экстренное совещание по безопасности), но президент поздравил Николая телеграммой. Почтили своим присутствием юбиляра министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу и вице-премьер правительства Александр Жуков. Высокопоставленные чиновники подъехали к зданию почти одновременно и, встретившись на крыльце, обнялись, как старые добрые друзья. Юбиляр принимал подарки почти час, после чего ведущий вечера Валерий Сюткин призвал многочисленных гостей занять места за столиками. Подарки для певца были очень разными, начиная от настоящего золотого диска ливерпульской четверки и эксклюзивной тарелки с ее изображением (их Лариса Долина привезла из Лондона) и заканчивая дорогим пистолетом «маузер», полученным Расторгуевым от друзей из силовых структур. Взяв в руки коробку с оружием, виновник торжества с любопытством рассмотрел его и поблагодарил друзей за такой подарок. Никто из гостей не сомневался, что Николай найдет пистолету нужное применение, так же, как и другому презенту, сабле, инкрустированной полудрагоценными металлами. Некоторые гости приготовили для юбиляра не только материальные подарки. Михаил Боярский, например, переделал слова песни «Уйду ночью с поля» и проникновенно исполнил ее. – Я решил, что самым лучшим подарком для Кольки будет именно песня, – рассказал "ТД" Михаил. – Но она должна была быть именно для него, поэтому я и переписал немного слова в этой композиции. – Сгинули в поле тополи, вороным был конь – стал седым, – затянул с хрипотцой актер. – Я плеснул себе водочки в стакан, я за Колюку накачу двести грамм. За тебя страна будет пить, дай же бог тебе долго жить. Пьет златая рожь, пьет кудрявый клен, конь держался, но напился и он. Ой же Колька, русский мужик, рвется голос твой из души. Ты поешь, не лжешь, сердце свое рвешь, потому что для России живешь. Голос полон твой русскою тоской, ты родной нам, как Россия, родной. Выступление «мушкетера» было встречено оглушительными аплодисментами. Теплые и искренние слова, сказанные за вечер гостями в честь именинника, тронули его до глубины души. О тяжелой болезни певца в этот вечер гости вспоминали только в общении между собой. В разговорах с Николаем никто и виду не показывал, что знает, с каким тяжелым недугом борется юбиляр. Сценаристы праздничного вечера постарались на славу. Для гостей и самого именинника стало полной неожиданностью, когда они услышали голос Владимира Путина. Президент страны появился на экране большого телевизора, установленного в зале, и отвечал на вопросы Сюткина об имениннике. Чуть позже выяснилось, что на эту маленькую хитрость пошли близкие Расторгуева, вырезав подходящие фразы из различных выступлений Владимира Владимировича.