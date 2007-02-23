Джордж Клуни покорил сердце Риз Уизерспун

Едва успел Джордж Клуни посмеяться над слухами, приписывающими ему роман с Памелой Андерсон, как журналисты уже стали приписывать ему связь лауреаткой "Оскара", актрисой Риз Уизерспун. Пара была замечена вместе в городке Касса Вега, что в штате Калифорния. Как сообщают американские СМИ Джордж обсуждал с Уизерспун возможность ее участия в его новом фильме "Кожаные головы" (Leatherheads). Пока пресса недоумевает, что такого нашла одна из самых популярных актрис Америки в стареющем Клуни, Джордж иронизирует по поводу своего возраста: "Я весь седой. Мне скоро исполнится 50. Но я действительно счастлив. Меня радует, что моя голова больше не занята мыслями о том, что люди думают о том, как я выгляжу".