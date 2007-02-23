Катя Лель родит двойню

Известная певица Диана Гурцкая ждет ребенка. Пока она не знает, мальчик у нее родится или девочка. Об этом Диана недавно рассказывала своему другу депутату Андрею Ковалеву. "То, что Диана в положении, я узнал одним из первых и нисколько не удивился! Дело в том, что все женщины, которые работают со мной, сразу после этого почему то становятся беременными", - смеется друг популярной певицы. "А ведь с Дианой мы записывали тематическую песню "9 месяцев", которая стала саундтреком к одноименному сериалу о беременных женщинах", - вспоминает Андрей. "И я ей еще тогда говорил, что скоро у нее появится малыш. Но Дианочка только смеялась и махала на меня руками, а я оказался прав, - радуется своей прозорливости Ковалев. – Как раз в тот период времени ходило множество слухов о беременности Гурцкой, но тогда они так и не подтвердились". "С Катей Лель мы записали уже две песни. Значит у нее должна быть двойня", - выдвигает шуточное предположение Андрей. На что Катя Лель вполне серьзено отвечает: "Если бог пошлет двойню, я буду только рада".