Концерт «Тату» закончился убийством

Солистки группы "Тату" Лена Катина и Юля Волкова снимаются в фильме о трагической истории любви двух своих фанаток. Девушки познакомились на концерте скандально известного дуэта, полюбили друг друга. За этим последовало убийство матери одной из девушек, не одобрявшей их отношений. По словам Катиной, фильм основан на реальных событиях. Сами Юля и Лена сыграют в картине не главные роли, а самих себя, пишет "Собеседник". Во что сама Лена Катина рассказала о фильме: "Сейчас группа "Тату", – рассказала Лена, – приступила к работе над фильмом, который снимает известный голливудский режиссер Роланд Жоффе. Он – обладатель "Оскара", "Пальмовой ветви". Наш фильм – по книге Алексея Митрофанова "Тату камбэк". Это история о двух девушках, полюбивших друг друга на одном из концертов группы "Тату". Они оказались в тюрьме за убийство мамы одной из них – та препятствовала отношениям. Эта история случилась в реальной жизни. А Алексей Митрофанов помог девушкам хотя бы в тюрьме быть рядом". "Картина о роковой страсти и любви, - говорит Катина. - Нет, в главных ролях, к сожалению, не мы с Юлей, мы только поем на концерте, то есть играем самих себя. А девочек играют американские актрисы". Скорее всего, основная часть фильма будет сниматься в России. В целом же картина рассчитана на западных зрителей, поэтому сценарий пишется на английском языке. Впрочем, фильм будут переводить и на русский язык. "Кроме фильма, у нас сейчас еще много разных дел, - делится солистка "Тату". - Даже на сольные концерты пока нет времени. Мы записываем третий альбом, скоро его смогут услышать наши верные фанаты. В ближайшее время мы с Юлей планируем, кроме музыкального творчества, заняться еще и продюсерством. Но это позже. Отдыхать практически некогда, но иногда я пытаюсь расслабиться. Рисую, например: кстати, у меня бабушка была классным художником. Это хороший способ отвлечься от дурных мыслей, отдохнуть. Думаю о том, чтобы начать рисовать профессионально. Еще один отличный способ релаксации – поспать, а еще почитать хорошую книгу".