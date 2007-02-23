Бритни Спирс лишили родительских прав

Бритни Спирс не перестает удивлять мировую общественность. Певица уже в третий раз за последнюю неделю обращается в реабилитационные клиники, причем каждый раз она выбирает новое учреждение. Артистка уже побывала на острове Антигуа, в центре, основанном рок-звездой Эриком Клэптоном. Ровно через сутки певица покинула клинику и вернулась в Лос-Анджелесе. Там она обрила голову и сделала две татуировки. Есть версия, что странный поступок Бритни объясняется ее нежеланием проходить тест на употребление наркотических средств. Как известно, следы подобных препаратов сохраняются в волосах. Если верить друзьям певицы, она была замечена в употреблении экстази и кокаина, пишет газета Sun. Избавившись от волос, певица снова решила обратиться к специалистам по реабилитации. На этот раз она выбрала клинику в Малибу, Калифорния. Но и оттуда бритоголовая звезда сбежала через сутки. По слухам, на этот шаг она решилась из-за своего почти уже бывшего супруга Кевина Федерлайна. Несостоявшийся рэппер хотел созвать внеочередное заседание суда по семейным делам. Напомним, Спирс и Федерлайн никак не могут поделить своих сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса. Каждый из супругов требует единоличного права на опеку. Неадекватное поведение Бритни могло бы помочь Кевину добиться своего. Говорят, узнав о планах Федерлайна, Спирс решила действовать и покинула клинику в Малибу. Судя по всему, певице удалось принять какие-то меры, потому что заседание было отменено. Впрочем, маленькие дети Бритни все равно остались без мамы. Уладив все дела, бывшая поп-принцесса вновь обратилась в реабилитационную клинику, местонахождение которой не раскрывается. По некоторым сведениям, ей предстоит провести там 35-40 дней. Все это время за лишившимися матери Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом будет присматривать мама Бритни Линн.