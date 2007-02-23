Мадонна запретила дочери встречаться с мальчиками

Поп-королева, несмотря на свое развратное прошлое, оказалась на редкость строгой матерью. Былые приключения Мадонны аукнулись на воспитании ее дочери Лурдес. Певица заявила, что Лудрес будет добропорядочной девушкой и не станет посещать свидания пока ей не исполнится восемнадцать. Источник рассказал:"По мнению Мадонны, это естесственная неотъемлемая часть ее строгого католического воспитания. Все считают нужным сообщить Лурдес, насколько она красива и привлекательна. Это и нервирует Мадонну. Будучи очень строгой матьерью, поп-дива достаточно ревниво относится к будущему своей дочери, а потому пытается всячески оградить ее от ранних поползновений со стороны мальчиков. Ей тяжело думать о том, что еще пару лет и ее дочь будет уже в том возрасте, когда нужно опасаться за нее, беспокоиться о том, чтобы кто-то не обидел ее." Поведение Мадонны не удивляет. Она строгий родитель для своих детей. Ее детям запрещено смотреть телевизор, им не разрешается питаться едой из фаст-фудов. К тому же вещи, которые дети иногда разбрасывают по полу, она незамедлительно выбрасывает - этим она приучает их к дисциплине, которая в будущем, по мнению певицы, им очень пригодится. Сама Мадонна говорит:"Мои дети не смотрят телевизор. У нас есть дома телевидение, но они знают, что им запрещено смотреть все подряд. Я разрешаю им смотреть только кино, но только то, которое я считаю достойным. И в нашем доме не водятся журналы и газеты. " Мадонна добавила:" У моей дочери есть одна большая проблема - она любит разбрасывать вещи в своей комнате. Я пытаюсь ее научить порядку, объясняя, что те вещи, которые будут найдены на полу или не на своем месте, попадут прямо в мусорный ящик. Она должна понять, что порядок это не просто моя прихоть, это очень важное условие в дальнейшей ее жизни."