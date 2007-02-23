Недостойные «Оскара»

Как известно, вокруг премии «Оскар» постоянно вспыхивают скандалы – зрители и кинопрофессионалы недовольны тем, что самую престижную премию мирового кино дают актерам, режиссерам и фильмам ее не заслуживающим Не успели американские киноакадемики закончить свое голосование, по итогам которого будут названы победители «Оскара» этого года, как пользователи MSN Movies словно в насмешку над их мнением составили список тех, кто получил «Оскар» незаслуженно. Самым недостойным «Оскара» фильмом был признан «Влюбленный Шекспир» (второе место занял «Чикаго», а третье – «Титаник»). Романтическая комедия выиграла в 1999 году семь статуэток «золотого человека», включая награду за лучшую женскую роль, которую получила Гвинет Пэлтроу. Пэлтроу к тому же была признана самой недостойной «Оскара» актрисой. Кроме нее на эту «награду» номинировалась Холли Берри за роль в картине «Бал монстров». Благодарственная речь Бери при получении «Оскара» была названа худшей в истории. Второй по убогости была признана речь режиссера Джеймса Кэмерона, который вскочив на сцену прокричал «Я король мира!» сразу после минуты молчания в память о погибших при крушении «Титаника». По мнению пользователей MSN Movies, самым недостойным «Оскара» актером стал Джек Пэланс, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном вестерне 1991 года «Городские пижоны». «Мятеж на “Баунти”» был назван лучшим фильмом, из тех, что претендовал на «Оскар», но так и не получил его.