Тина Канделаки начала работу над книгой

Тина Канделаки недавно приступила к работе над биографической книгой о себе, которую выпустит издательство «АСТ». На данный момент подходит к концу вторая глава произведения. Поскольку теледива сама не владеет навыками литературного искусства, это нелегкое дело она доверила писателю Валерию Тихомирову. Как признается Канделаки, от Тихомирова она ничего не скрывала и откровенно отвечала на все его вопросы. Когда, наконец, произведение будет готово, мы сможем узнать о тайнах из жизни телезвезды, о ее творческих и личных отношениях со знаменитостями и известными персоналиями. И конечно о нашумевшей автокатастрофе в Ницце. - Все смогут прочитать, что же было на самом деле в Ницце. А то я уже устала от этой истории, - заверила Тина в одном из интервью.