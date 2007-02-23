Как Гурченко простилась с публикой

Мы уже писали о том, что знаменитая Людмила Гурченко "простилась" с публикой, выбрав для своего очередного дуэта композицию "Проститься" группы Uma2rmaн. В недавнем интервью артистка рассказала, чем ее привлекла именно эта песня. Композиция уже прозвучала во время церемонии вручения награды ZD Awards, хотя сама Людмила Марковна, кажется, пока не собирается покидать сцену. Зрителей творчество Гурченко и Uma2rmaн привело в неописуемый восторг, пишет "Московский комсомолец". К тому же после этого певица подарила публике еще и свою знаменитую версию песни Земфиры "Хочешь". На вопрос о том, почему ей захотелось сотрудничать именно с братьями Кристовскими из Uma2rmaн, Людмила Марковна ответила так: "Знаете, у всех бывает так, что в какой-то момент тайное вдруг становится явным…" "Просто я как-то услышала эту вещь по радио — "Проститься". И заметила, как глубоко, точно он мыслит, какой там непростой смысл, и это сразу обратило на себя внимание, потому что вокруг очень много слишком простой музыки и слишком простых текстов, - объясняет Гурченко. - "Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате…" Такие великолепные образы. Это одиночество… "В подоконник мой бьются горошины…" Изумительные какие-то вещи, которые тут же встают перед глазами. Я их вижу, я понимаю состояние. И главное, это все настолько точно и глубоко — образы, сюжет, — что это можно играть. Какой он, думаю, талантливый парень, этот исполнитель и автор. Я еще не знала, что это — братья. Ни фамилий, ничего. Но подумала, что вот такую вещь можно было бы и спеть". "Понимаете, все ведь знают мою оболочку, но сути моей так в общем-то никто и не знает, - откровенничает Людмила Марковна. - А эти вещи — "Проститься", "Хочешь" — они как раз из сути, из того, что скрыто глубоко". Людмила Гурченко также призналась, что среди современных артистов она выделяет только два имени: Земфира и Uma2rmaн. "Нет, ни от кого больше моя душа пока не замирает, - признается актриса. - Ничего такого в тайне нет".