«Вопли Видоплясова» вышли из «Тени»

Легендарная украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» объявляет о переносе концерта-фестиваля «Рок-вечера на хуторе близ Кремля, или Були деньки», который должен был состояться 24 февраля в клубе «Тень», на май этого года. Причиной переноса стал киевский концерт группы «Борщ» - сайд-проекта бас-гитариста «Воплей» Александра Пипы - запланированный также на 24 февраля. «К сожалению, обстоятельства сложились так, что наш басист не сможет играть на концерте, посвященном первому выступлению «Воплей» в Москве, - рассказывает лидер и вокалист «ВВ» Олег Скрипка. Юбилейный фестиваль без участника классического состава в корне противоречил бы своей идее, поэтому мы приняли решение перенести акцию на более поздний срок. Зато теперь концерт состоится, как и в 1988 году - весной, а у группы есть возможность съездить на пару заказников в Карпаты и Донецк, от которых мы отказывались из-за фестиваля в Москве. Получилось, как в старой пословице: «Все, что ни делается – все к лучшему!».