Торт из бриллиантов: попробуй кусочек

Стоимость некоторых шедевров Высокой Кухни нередко сродни цене ювелирных изделий, но в Лос-Анджелесе поставили настоящий мировой рекорд. Его стоимость составляет 20 миллионов долларов. Стоимость некоторых шедевров Высокой Кухни нередко сродни цене ювелирных изделий, но в Лос-Анджелесе поставили настоящий мировой рекорд. Одна из кондитерских в Beverly Hills, например, удивила мир самым дорогим свадебный тортом на планете. Его стоимость составляет 20 миллионов долларов, что вполне понятно: ведь это произведение кулинарного искусства усыпано… бриллиантами! Этот свадебный торт создали двое мастеров – ювелир Мими Со и один из кондитеров из «Nahid La Pâtisserie artistique». Это чудо было представлено на Rodeo Drive – в одном из самых фешенебельных кварталов Лос-Анджелеса. «А где еще, если не на Rodeo Drive, демонстрировать торт стоимостью двадцать миллионов? - улыбается Илона Шерман, владелица фирмы, которая поставляет эксклюзивные товары для молодоженов. - Конечно, для желудка бриллианты станут далеко не самой щадящей пищей». Чтобы с бриллиантового торта не пропало ни единой крошки, его круглосуточно оберегал целый отряд охранников…