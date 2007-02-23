Гвен Стефани поддержит Бритни

Певица решила поддержать свою коллегу в непростой момент ее жизни. Похоже, что Гвен Стефани (Gwen Stefani) не читает газет и не смотрит телевизор. Иначе, объяснить те слова, которые она адресовала Бритни (Britney Spears) во вчерашнем интервью нельзя: " Я жила когда-то в том же районе , что и она , какое-то время... Мне хочется сейчас подхватить ее и поцеловать. Я надеюсь , что с ней все в порядке...Ведь у нее только что родился ребенок... и все прочее. Я надеюсь , что она в состоянии наслаждаться этим (материнством) , потому что это невероятная вешь." Как известно, наслаждаться материнством Бритни не придется как минимум месяц: после двух неудачных попыток она вернулась в реабилитацонную клинику. А ее маленькие сыновья находятся сейчас у отца - Кевина Федерлайна, который через суд добивается полной опеки над ними.