Андрею Кравчуку в ночном клубе «преукрасили» лицо

Певец Андрей Кравчук, когда-то известный под псевдонимом El Кравчук, столкнулся с мужским непониманием. На прошлых выходных в один из киевских ресторанов заглянул Андрей Кравчук, причем не один, а с прекрасной спутницей. Однако, покой им только снился. Немного позже к известному украинскому исполнителю обратились пара девушек в надежде получить автограф. Андрей оказался в тот вечер более чем щедрым, он подарил своей поклоннице поцелуй в щечку. И все было бы ничего, но свидетелем этой сцены стал ревнивый молодой человек этой девушки, которую поцеловал Кравчук. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого Андрей Кравчук стал обладателем ощутимого удара. После этого инцидента ни сам певец, ни его администратор комментариев не предоставили. Однако в издании "Блік" были опубликованы подтверждения отца Андрея, который подтвердил, что на видео действительно его сын. Но и он отказался прокомментировать случившееся. Комментарий дал лишь мужчина, который учавствовал в выяснении отношений двух мужчин. Как позже оказалось, это и есть сам "Мистер Бицепс-2005" Тимур Мазур, который так же является владельцем фитнес-клуба на Подоле, и он же дважды принимал участие в "Играх патриотов". "Да, действительно. Это было. Я был весь на эмоциях...," - подтвердил Мазур признав свое участие в драке с певцом. К тому же спортсмен готов извиниться перед Кравчуком, но при одном условии, если Андрей попросит прощения у девушки "Мистера Бицепса". Подтверждая свою позицию Тимур добавил: " Хотя бы за то, что он не контролирует свои слова! На самом деле я очень сдержанный человек, просто именно в этот момент я не смог оставаться равнодушным к происходящему..." В любом случае остается тайной слова, который Андрей Кравчук адресовал Тимуру, после которых бойфренд фанатки Кравчука разгневался.