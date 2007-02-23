«Аномалия» в сериале

Перед создателями «Кадетов» стояла задача найти для сериала молодежную музыку, которая в то же время была бы серьезной и глубокой. Прослушав множество вариантов, среди прочих продюсеры выбрали и 5 песен из альбома Мики Ньютон «Аномалия». Конечно же, для команды украинской певицы, а особенно для продюсера Юрия Фалесы, это стало приятной новостью. Главной лирической темой сериала стала песня «В плену», написанная Русланом Квинтой и Виталием Куровским, — между прочим, авторами последних хитов Софии Ротару! Уже после премьеры сериала был выпущен альбом «Теплая река», куда вошли все саундтреки, исполненные Микой для разных фильмов, в том числе и «Кадетов».