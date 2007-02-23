Гарри Поттер показал свою «волшебную палочку» (ФОТО)

Теперь любой желающий может посмотреть, что выросло из маленького волшебника, которого исполнил актер Дэниел Редклифф. Внимание посетителей Интернета привлекли снимки из фотосессии, сделанной для афиши спектакля "Эквус" (там Дэниел играет роль мальчика, получающего сексуальное удовлетворение от езды голым на лошади). На афише, впрочем, актера показать во всей красе не позволили законы морали. То ли дело – Интернет. Разумеется, больше всего повезло зрителям, пришедшим на спектакль, - Гарри Поттер там щеголял голяком на сцене около 10 минут. На предпремьерном показе в театре были заняти все места. Фанатки прорывались на спектакль всеми правдами и неправдами. Говорят, молодой актер произвел на публику приятное впечатление. Еще бы!