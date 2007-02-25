Бритни Спирс выбрала роскошный центр реабилитации

Реабилитационный центр под названием «Обещания» (Promises Residential Treatment Center) - это место, которое будет являться домом для Бритни Спирс (Britney Spears) в течение следующего месяца. Входя в четверг во второй раз за последний месяц в «Обещания», Бритни присоединились к длинному списку знаменитостей, таких как Бен Аффлек (Ben Affleck), Чарли Шин (Charlie Sheen), Диана Росс (Diana Ross) и Мэтью Перри (Matthew Perry), которые в разное время, но в одних и тех же целях, посещали этот центр. Курс реабилитации здесь не дешевый: 30-дневное пребывание стоит $48000. Пища гурмана, личные тренер, косметолог, массажистки, а также теннисные и баскетбольные корты в горах Santa Monica - все это скорее походит на высококачественный курорт для богатых, чем на лечебное учреждение. Врачи надеются, что если всей этой роскоши окажется недостаточно, чтобы удержать Спирс в «Обещаниях», то модель должна задуматься над возможностью потерять право опеки над своими двумя маленькими детьми, если она не пройдет курс лечения. Дети сейчас проживают с ее бывшим мужем Кевином Федерлином (Kevin Federline).