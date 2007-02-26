«Супер-Бабуля 2007»: красота вне времени

Настоящая красота, как известно, не подвластна времени. Стареть красиво – вот истинное искусство, доступное далеко не каждой женщине. Французы в очередной раз демонстрирует всему миру, что восхищаться Женщиной можно независимо от ее возраста. Именно поэтому конкурс красоты «Супер-Бабуля», финал которого пройдет в грядущее воскресенье во французском городке Леваллуа-Перре, с каждым годом пользуется все большей популярностью. В прошлом году победительницей столь необычного для нашего времени конкурса стала 81-летняя (!) Мари-Мадлен Мартини. Эта удивительная женщина поразила всех своей энергией и жизнелюбием, а также весьма нетипичной для «бабушек» профессией: она работает аниматором на местном радио. Разумеется, на финале конкурса «Супер-Бабуля» нет места дефиле в купальниках, равно как и глупым ответам на элементарные вопросы. 18 финалисток должны продемонстрировать один из своих талантов или хобби (пение, танец, живопись, поэзия или театральное искусство), выдержать состязание в красноречии, а также сделать самопрезентацию о своей семье. В конкурсе обязательно участвуют внуки или правнуки кандидаток, которые рассказывают о своих потрясающих бабушках массу интересного. В этой году самой старшей участнице 83 года, она живет в Лангедоке, воспитывает 12 внуков и с удовольствием слушает песни Джонни Холлидея. «В нашем обществе, которое с каждым годом становится все сложнее и вечно куда-то спешит, подобные конкурсы являются своеобразной возможностью остановиться, перевести дух и задуматься о настоящих ценностях», - уверены организаторы конкурса.