Николь Кидман мечтает забеременеть

В довольно откровенном интервью, которое Николь Кидман дала американскому телевидению, она поведала о своем желании быть "беременной и босой" Австралийская актриса открыто говорила о своем браке с Китом Урбаном, о его лечении в реабилитационном центре, о страхе смерти, сексуальной подавленности и надежде завести… собственную козу. Кидман появилась в новой программе, подготовленной королевой жанра ток-шоу Опрой Уинфри. На сей раз у Опры была оригинальная задумка: популярные личности отвечали на вопросы своих друзей, не менее знаменитых в мире кино и шоу-бизнеса людей. Так, Кидман давала интервью Расселу Кроу, а в другой части программы Джулия Робертс вела беседу с Джорджем Клуни. Вопросы касались различных сфер жизни звезд и были достаточно интимными, так у Кидман спрашивали о трех месяцах, которые ее супруг провел в реабилитационном центре, где он лечился от наркотической зависимости. На вопрос Кроу, хочет ли она детей, Кидман ответила утвердительно, но Кроу решил дожать 39-летнюю актрису и поинтересовался, как именно она хочет заиметь нового ребенка: естественным путем или взяв на воспитание (у нее, напомним, уже есть приемные дети). Немного смущаясь, Кидман призналась, что хочет забеременеть. "Хотел бы посмотреть на тебя босоногую и беременную", – улыбнулся Рассел. Тема босоножки тоже возникла не просто так, ранее Кидман призналась, что очень хочет приобрести собственное ранчо, где можно было бы пожить в тишине. Рассказала она и о своем желании завести козу. Николь также призналась, что авария вертолета, на котором она возвращалась из Мексики, изменила ее взгляд на жизнь. "Именно в тот момент, когда мы все решили, что погибнем, я подумала: как странно, мне всегда казалось, что приближение смерти должно меня сильно напугать, а на самом деле я испытала какое-то странное спокойствие", – сказала она. – Однако и жизнь после этого я стала ценить значительно больше".