Киностудия судится с блоггером из-за Анистон

Голливудская киностудия Universal City Studios Productions подала в суд на одного из блоггеров, который разместил на страницах своего интернет-дневника топлесс-фотографию актрисы Дженнифер Анистон, сообщает CNN Создатели фильма "Развод по-американски" намерены доказать, что пользователь Перес Хилтон, настоящее имя которого – Марио Лавандейра, незаконно скопировал и разместил в своем блоге не вошедший в фильм кадр, который был украден из архивов киностудии. Истцы требуют запретить дальнейшее распространение этого кадра, а также изъять у 28-летнего Лавандейры незаконно полученный им снимок. Сумму денежной компенсации производители фильма доверили определить суду. Сам блоггер пока никак не комментирует ситуацию. Ранее сама Анистон подавала в суд на фотографа Питера Брандта, который запечатлел ее загорающей дома без купальника. Для этого он использовал мощное оптическое оборудование, позволившее сделать качественный снимок с расстояния в триста метров. Тогда стороны смогли уладить дело во внесудебном порядке.