Первый этап съемок фильма «Аватар» завершен

Кинокомпания 20th Century Fox назначила дату премьеры нового фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Фильм выйдет на экраны США в День поминовения в 2009 году. Этот праздник обычно отмечается в последний понедельник мая. Напомним, что ранее сам Кэмерон объявил, что в картине, помимо Сэма Уортингтона (Sam Worthington), играющего главную роль, и актрисы Зои Салданы (Zoe Saldana), будет задействована и Сигурни Уивер, снимавшаяся у режиссера в его культовом фантастическом боевике "Чужие". Кэмерон завершил первый этап съемок в тропических лесах на Гавайях и теперь сосредоточился на процессе компьютерной обработки образов героев в специально созданной студии в Калифорнии. Затем он вновь намерен вернуться к работе с "живыми" актерами. Фильм рассказывает о столкновении группы землян с инопланетной цивилизацией и культурой на далекой планете Пандора.