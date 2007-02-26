Бритни Спирс пыталась покончить с собой

Звезда очень боится, что ее лишат родительских прав Ее небезызвестный визит в салон красоты произошел после того, как она снова попыталась поговорить с бывшим мужем Кевином насчет детей. Федерлайн предупредил Бритни, что она не пройдет тест на наркотики и ей не разрешат оставить у себя сыновей. У Спирс началась истерика, которая и закончилась в парикмахерской. А спустя несколько часов Бритни пыталась покончить с собой, шагнув в поток машин на дороге. В последний миг ее вытащили из-под колес. Но этим суицидальные попытки не закончились. Вскоре она поступила на прием к доктору – уже в невменяемом состоянии. Помощники певицы сообщили, что она приняла слишком много препарата Xanax.