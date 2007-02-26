Наталья Подольская выйдет на подиум

Наталья Подольская покорила именитого итальянского дизайнера Лоренцо Риво Он в скором времени представит свою новую коллекцию в российской столице. Певица прошла жесткий отбор, после которого кутюрье утвердил рыжеволосую красавицу на роль модели. Подольская выйдет на подиум в платье, приблизительная стоимость которого оценивается в 20 тысяч долларов, пишет газета «Твой день». Кроме Натальи, на роль модели сеньора Риво претендовали многие российские певицы, но Лоренцо очаровался именно ее непосредственностью. Тем более, у Наташи уже есть необходимый опыт хождения по подиуму.