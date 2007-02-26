Израильтянин получил «Оскара»

Фильм "West Bank Story" американского режиссера Ари Санделя рожденного в Израиле, выиграл премию американской Академии киноискусств в номинации "лучший короткометражный фильм года". Картина – музыкальная комедия по жанру - повествует о двух продавцах фалафеля (шарики из бобовых. Жарят во фритюре – прим. ред.), которые вызывают друг друга на поединок по искусству готовить это блюдо национальной кухни. Немаловажно добавить, что действие в короткометражке разворачивается на территории Палестинской автономии.