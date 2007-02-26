Кармен Электра оформила развод со своим мужем

Развод актрисы Кармен Электры и ее мужа, рок-музыканта Дэйва Наварро быо официально оформлен во вторник в суде Лос-Анджелеса. 39-летний Наварро и 34-летняя Электра поженились 22 ноября 2003 года, а в июле 2006 заявили, что больше не живут вместе. Менее чем за четыре года брака пара не завела детей, а их имущество будет поделено согласно брачному контракту. Причина развода в официальных документах указана обычная - "непреодолимые противоречия". Для Электры это уже второй развод. Впервые она была замужем за баскетболистом НБА Деннисом Родманом. Их брак был заключен в 1998 году и продержался пять месяцев.