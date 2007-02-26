Пьяного мужа Глюкоzы избили в клубе

По слухам, супруга известной певицы Глюкоzы Александра Чистякова избили в одном из столичных клубов Глюкоzа Наташа Ионова покинула столицу пару недель назад и решила дожидаться родов в теплой стране. Тем более, там у ее супруга есть дом на курорте Марбелья. Александр же в отсутствие в столице законной жены решил развлечься в одном из рок-клубов. По словам очевидцев, в заведение Чистяков пришел в одиночестве. Молодой человек, судя по всему, перебрал со спиртным. Находясь в состоянии алкогогольного опьянения, Александр подрался с неизвестными парнями и домой вернулся избитым. Глюкоzа, узнав о случившейся с супругом неприятности, долго переживала и плакала. В ближайшее время бизнесмен собирается вылететь к жене в Испанию, пишет "Комсомольская правда".