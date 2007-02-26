Жанна Фриске соблазнила футболиста

После окончания церемонии награждения ЦСКА золотыми медалями за прошлогоднее чемпионство бразильский хавбек Даниэль Карвалью долгое время рассказывал партнерам о своем увлечении Жанной Фриске и умолял раздобыть для него номер мобильного телефона певицы Сексапильная Жанна, появившись на торжественной церемонии вручения золотых медалей игрокам ЦСКА, сразила наповал Даниэля. - Фриске очень понравилась Карвалью, - сообщил нам один из игроков команды. – Но после церемонии он не рискнул сам подойти к певице, чтобы обменяться с ней номерами телефонов. Даниэль как никогда жалел, что не может объясняться на русском языке... Театр Российской армии был забит до отказа. Как только в зале погасили свет, фанаты дружно начали скандировать: «ЦСКА - ЦСКА». Спустя мгновение перед болельщиками стали появляться их любимцы. Игроков вывозили на навороченных мотоциклах. Как только на сцене появилась очаровательная Фриске, Карвалью принялся активнее остальных поддерживать певицу аплодисментами. Жанна тут же заметила темпераментного бразильца и... вытащила его на сцену. Поначалу футболист был заметно растерян, но Жанна помогла ему освободиться от скованности, и вскоре полузащитник лихо отплясывал с ней танец, пишет газета «Твой день». Смуглый Дэни приглянулся Фриске, и она нежно обняла его прямо на сцене, чем еще больше шокировала переполненный зал Театра Российской армии. Окончательно освоившись на сцене, Карвалью решил сделать номер Жанны более разнообразным и... призвал в помощники своих соотечественников. Жо, Дуду и Рамон охотно поддержали своего друга - веселая компания дружно станцевала под хиты певицы.