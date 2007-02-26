Сбритая крыша Бритни Спирс - комментарии

Новый облик и имидж певицы по нраву её коллегам. Запущенная депрессия и экстравагантные выходки, на удивление, вызвали у звёздных коллег Бритни Спирс лишь снисхождение и поддержку. Так, Джастин Тимберлейк, в прежние времена отмечавшийся лишь колкостями в адрес Бритни, заметил, что её теперешний внешний вид очень даже сексуален. В свою очередь Гвен Стефани пожалела Бритни, напомнив всем о том, в каком тяжелом положении находится певица. «Она только что родила своего второго ребёнка, на неё ополчился весь белый свет, бросил муж. Я думаю, сейчас Бритни переживает очень тяжелые времена и её можно понять. Я могу лишь надеяться, что она с честью пройдёт через всё это и в скором времени я снова увижу её, свою соседку, рядом и смогу обнять и поговорить по душам» - заявила Гвен.