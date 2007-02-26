Максим Галкин соблазнил сотрудниц отеля в бассейне

После концерта в Челябинске Максим Галкин первым делом решил отправиться не на ужин, а в бассейн. Еще во время концерта в гостиницу, где остановился Максим, позвонил его директор и попросил продлить работу гостиничного бассейна до полуночи, пишет «Твой день». Администрация отеля, конечно же, работу бассейна продлила. Переодевшись в номере, артист сразу направился в бассейн. Сотрудницы гостиницы так и ахнули, увидев кумира в одних плавках, и, чтобы не смущать артиста, тут же удалились, оставив его одного в бассейне. «Вода у вас прямо целебная! Она с меня весь груз проблем смыла» – поблагодарил сотрудников Максим.