Киркоров растерял поклонников

В 6.30 20 февраля в Курск на поезде прибыли сразу двое Киркоровых - отец и сын. Бедрос в последнее время часто сопровождает Филиппа на гастролях и даже поет с ним на концертах. Первым на перрон вышел Филя. Хотя на вокзале было полно народа, самую высокую звезду нашей эстрады никто не узнал! Певец медленно, словно выжидая, прошествовал к машине, но автограф у него никто так и не попросил. Артистов повезли в гостиницу, где для них были заранее забронированы номера. Филиппа ждал президентский люкс, где сутки стоят больше трех тысяч рублей. Эти апартаменты готовили для Владимира Путина, когда он приезжал в Курск. А в прошлом году здесь останавливались Пугачева с Орбакайте и остались очень довольны. Там есть все, чтобы хорошо отдохнуть: уютная спальня с большой кроватью, гостиная с камином, джакузи, телевизор и даже отдельная комната для сейфа. Но на Филиппа номер впечатления не произвел. Пробыв в нем несколько минут, он принялся звонить на мобильный Владимиру Винокуру, чтобы тот подсказал, есть ли в его родном Курске что-нибудь поприличнее, пишет «Комсомольская правда – Воронеж». Юморист был на гастролях в Америке и попросил помочь своего брата Бориса, который живет в Курске. - Меня Володя спозаранку разбудил, - сказал Борис Натанович. - Сказал, что Филипп не хочет селиться в профсоюзную гостиницу, где все напоминает ему о советских временах, и мы отвезли его в мотель. Все остальные гастролеры, в том числе и отец певца, прекрасно устроились в номерах за 650 рублей каждый. В той самой гостинице, где отказалась селиться звезда. Обедали Киркоровы в разных ресторанах и пересеклись только на концерте. В мотель к Филиппу пообщаться приехал Борис Винокур. Он достал из кармана пиджака фотографию Киркорова, которую певец 20 лет назад подарил его жене, когда приезжал с концертом в Курск. - Не верится, что я когда-то таким был, - улыбнулся Филипп. Они пообедали и вместе поехали на концерт. - О чем вы беседовали? - спросили мы у Бориса Натановича. - Нам есть что вспомнить, несколько лет не виделись, - сказал Винокур. - А что Филипп думает по поводу предстоящего «Евровидения»? Ведь музыку для песни Work you magic, которую он написал для Димы Колдуна, уже назвали плагиатом... - Он не согласен с обвинениями. Считает, что на него наговаривают.