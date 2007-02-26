Анна Николь Смит упокоится рядом с сыном

Ричард Милстайн, опекун пятимесячной Даниэлин, дочери Анны Николь Смит, назначенный судом, сообщил место последнего пристанища бывшей модели. Она будет похоронена на Багамах рядом со своим сыном Дэниелом, который умер в возрасте 20 лет в сентябре минувшего года. Напомним, что мать покойной через суд старалась добиться права похорон на родине Смит – в Техасе, в то время как бойфренд утверждал, что модель высказала желание быть рядом с сыном. Решение о месте захоронения принято спустя две недели после того, как 39-летняя Смит внезапно скончалась в номере одного из флоридских отелей. Причина смерти до сих пор не установлена. Дата похорон знаменитости пока неизвестна. Окружному судье Ларри Сейдлину, который регулировал столь необычный процесс, пришлось поторопиться, поскольку медики сделали предупреждение, что тело Анны Николь начало разлагаться. Сейдлин, который часто запинался во время своей речи и в конце концов даже разрыдался, заявил сквозь слезы: "Я считаю, что следует похоронить ее на Багамах рядом с сыном. Я хочу, чтобы они были вместе. Кто имеет право предать останки земле? Есть только один однозначный ответ – Даниэлин, единственный ребенок и наследница". Стоит отметить, что состояние Анны Николь, вдовы техасского нефтяного магната Говарда Маршалла-второго, оценивается в полмиллиарда долларов. На прошлой неделе тело экс-модели Playboy было забальзамировано. Процедуру произвели над покойной в соответствии с решением судьи, постановившего в пятницу, что красота модели заслуживает сохранения. По словам судмедэксперта Джошуа Перпера, бальзамирование провели два специалиста, с которых было взято обязательство не делать фотографий и натурных зарисовок тела, а в будущем — не обсуждать и не описывать процесс, а также не делать зарисовок по памяти.