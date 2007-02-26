Анджелина Джоли усыновляет ещё одного ребёнка

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) твёрдо решили усыновить ещё одного ребёнка. По сообщениям источника из Вьетнама, звёздная пара уже подала заявку на усыновление мальчика из города Хо Ши Мин. В ноябре Анджелина и Брэд посещали организацию, занимающуюся вопросами усыновления. В прошлом году Брэд Питт не раз заявлял о желании увеличения количества членов своей семьи - речь шла о шести детях. В даннй момент у четы Питт-Джоли трое ребятишек: приёмный сын Мэддокс (Maddox), приёмная дочь Захара (Zahara) и родная дочь Шило Новел (Shiloh Nouvel).