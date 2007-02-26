Джанет Джексон снова наступает голой грудью

Иногда кажется, что грудь этой женщины популярнее, чем она сама. Джанет Джексон (Janet Jackson), переживающая не лучший период в своей творческой жизни, активизировалась накануне Оскара. На минувшей неделе она появилась на вечеринке темнокожей актрисы Дженнифер Хадсон (Jennifer Hudson), которая номинирована на Оскар за работу мюзикле "Девушки мечты". Джанет пришла не одна, - а с двумя внушительными грудями, которые она "обновила" специально по торжественному случаю. Злые языки сразу заговорили о том, что гигантским бюстом Джанет пытается отвлечь внимание от своих ужасных песен с последнего альбома. Ее фанаты не впервые могут наслаждаться видом прелестей певицы. Джексон однажды уже демонстрировала обнаженную грудь со звездочкой на соске многомиллионной аудитории зрителей спортивного шоу Super Bowl. Это произошло в 2004 году и раздеться Джанет тогда очень сильно помог начинающий сольную карьеру Джастин Тимберлейк. Он содрал блузку певицы и схватил ее за грудь. Шоу шло в прямом эфире ТВ и вызвало горячую дисскусию в американском обществе. Уже на следующий день посыпались извинения от виновных сторон, которые ненароком оскорбили чувства некоторых американцев. Сначала извинилось руководство MTV, выступившего главным продюсером трансляции: по их словам, это была чистой воды случайность. Потом отозвался Джастин Тимберлейк, заявив, что он не хотел "раздевать" Джанет, и это получилось случайно. А в 2005 году по Сети гулял 40-секундоный ролик, в котором сестра Майкла Джексона голой принимает солнечные ванны. Откровенные кадры были сделаны папарацци, засевшими в кустах у дома певицы. Осенью 2006 года вышел последний альбом 40-летней певицы под названием "20-летняя" (20 Years Old), темой которого, как всегода, стал секс. Однако большого коммерческого успеха Джанет не дождалась. Зато дождалась шанса обзавестись нормальной семьей. После двух неудачных попыток, она, наконец, встретила, по ее словам, "достойного человека". Им оказался музыкальный продюсер Жермен Дёпри. «Я никогда раньше не думала, что захочу иметь детей, - говорит Джанет – но мои отношения с Жерменом изменили мою точку зрения».