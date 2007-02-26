Ева Польна готовится к родам, слушая птиц

Ева Польна в светской тусовке была воплощением эпатажа. О ней ходили разные слухи, на страницах газет появлялись неоднозначные фотографии. Но все изменилось в одночасье. С тех пор как Ева стала мамой, ее экстравагантность отложена “в долгий ящик”. Сейчас певица ждет второго ребенка — он должен появиться на свет в апреле. О секретах своего материнства, своей первой беременности, о том, сколько месяцев надо кормить малыша грудью, и как наконец-то посадить полуторагодовалую Эвелин на горшок, Ева рассказала “МК”. — Сейчас есть масса курсов и занятий для беременных. Вы их посещали? Как вообще готовились к родам? — До пятого месяца я выступала, а потом поняла, что больше так не могу. Уехала за город, общалась только с близкими — никаких публичных выходов. Я сконцентрировалась на своих ощущениях, слушала пение птиц и получала удовольствие от своего состояния. Читала специальную литературу — энциклопедию для будущих мам. Но не могу сказать, что все свое время тратила на изучение книжек о беременности и родах. Скорее читала то, что интересовало в тот или иной момент. На самом деле все необходимые знания я получила уже на практике, то есть сразу же после родов. Конечно, в книгах очень много информации, но гораздо практичней, по-моему, спросить совета у своих подруг, у которых тоже малыши, обменяться драгоценным опытом. — Современные мамаши блюдут фигуру, занимаются специальной аэробикой для беременных. А вы? — Спортом не занималась, но очень много ходила пешком, а еще мне делали специальный массаж. Так что проблем со спиной, докучающих многим беременным женщинам, мне удалось избежать. Первая беременность проходила спокойно — так же, как сейчас проходит вторая. У меня не было тяжелого токсикоза, меня не тянуло на солененькое. Правда, от страсти к парфюмерии пришлось на время отказаться: я совершенно не могла переносить запах духов — ароматы казались мне слишком резкими. Приходилось обходить стороной надушенных дам. — Одна знакомая свежеиспеченная мама сказала: “Никакой фантастический фильм не сравнится с тем, что из тебя вылезает живой человек”. Какие ощущения вы испытали, когда появилась малышка? — У меня абсолютно не было страха, я изначально настраивала себя на то, что то, что сейчас со мной происходит, и есть самое главное в жизни. Так что настроена я была очень решительно, а со своим чувством растерянности я привыкла бороться. К тому же как только родилась Эвелин, ко мне переехала моя мама. Она-то и придавала мне уверенности, в любой момент могла дать совет, подсказать что-то. Что касается переполняющего женщину после родов счастья, могу сказать одно — конечно, был момент, когда мне достаточно сложно было осознать, что рядом со мной человечек, который появился на свет благодаря мне же самой. Честно говоря, это до сих пор что-то из области фантастики. Появление на свет нового человека не может не затронуть ваших чувств. Я безумно рада тому, что я женщина и мне дано быть матерью! — Кто вам будет помогать, когда появится второй малыш? — У меня есть чудесная мама, она во всем мне помогает. Но с появлением второго ребенка придется взять няню ей в помощь. — До какого возраста вам удалось кормить Эвелин грудью? — Три месяца, и это было связано с двумя моментами: у меня было не очень много молока, и как раз через 3 месяца после родов я начала выступать, поэтому у меня не было возможности соблюдать правильный режим. Исходя из этого, врачи посоветовали нам переходить на смеси. Вообще, если у женщины есть хотя бы немного молока — отказываться от кормления грудью нельзя, так как с молоком матери малышу передается прежде всего иммунитет. — Делаете ли дочке прививки? И во всем ли слушаетесь педиатров? — Еще в роддоме я отказалась от прививок. Позже я заключила контракт с одной из московских частных клиник, и вместе с ее врачами мы разработали собственный план. Я всегда руководствуюсь правилом “доверяй, но проверяй”, тем более что доктора очень любят прописывать большое количество лекарств — к месту и не к месту. По-моему, в качестве профилактики злоупотреблять медикаментами не нужно. Вообще, каждый современный человек должен пройти своего рода ликбез относительно своего здоровья и здоровья своих детей. — Некоторые родители помешаны на развивающих игрушках. У вас есть такие? — Каждый нормальный родитель видит в своем чаде вундеркинда, но существуют объективные причины, по которым ребенок в полтора года не может воспринять информацию, которую без труда впитывает, скажем, трехлетний. По-моему, не стоит засаживать малыша за развивающие игры насильно. На определенном этапе ребенок сам выбирает то, что ему интересно. Моя дочурка, например, любит книжки с большими цветными картинками, таскает их по дому и заставляет всех читать ей. А совсем недавно у нас начался период рисования — калякаем где только можно, заодно потихоньку учимся писать буквы. Я согласна с мнением педагогов и врачей: основательно обучением и развитием ребенка нужно заниматься лет с трех. — Интимный вопрос: к горшку Эвелин уже приучена? — Знаете, наверное, каждый молодой родитель думает об этой проблеме, старается вовремя посадить ребенка на горшок, делать это чуть ли не по расписанию. Но вы видели здорового взрослого в памперсах? Этим я и утешаюсь. Всему свое время. Я запаслась терпением. — Как вы считаете — ребенок должен спать с мамой в одной кроватке или отдельно? — У ребенка должна быть своя собственная кроватка, а потом и своя комната. Но, мне кажется, ничего страшного нет в том, что ребенок иногда спит с рядом с мамой. У детей, как и у взрослых, бывает разное настроение: им может присниться что-то страшное или они просто скучают по маме. Когда Эвелиша просыпается очень рано и не хочет спать — я беру ее к себе в кровать и убаюкиваю. Выкраиваю себе еще пару часиков на сон. — Эвелин у вас в маму — с характером? — О, да! Начала проявлять характер с самого раннего детства — она очень любит настаивать на своем. Как только она смогла дать понять, что ее что-то не устраивает, — она это сделала. Мы все это поняли по ее настойчивому и очень громкому голосу. Дочка у нас вообще как Джельсомино. Так что если станет певицей, то скорее всего оперной. — Видела ли девочка маму по телевизору и как отреагировала? — Конечно, видела, и не раз. Показывает пальцем и кричит: “Мама, мама!”. Кстати, глядя на картины с изображением девушек, она реагирует так же. Мне очень приятно, что я вызываю у нее такие высокохудожественные ассоциации!