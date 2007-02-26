Серега незаконно перекрыл главную дорогу Киева

Два часа съемочная группа музыканта снимала видео на песню «Я – рэп», перегородив одну из самых загруженных улиц столицы Украины. Причем делалось все это без необходимого на то разрешения ни местной полиции, ни властей города. Специально для нового клипа команда Сереги арендовала три внедорожника «порше-кайен». Сам же рэппер разъезжал на эксклюзивной модели BMW черного цвета. Однако вместо традиционной эмблемы «бумера» на машине красовался фирменный знак продюсерского центра Сереги – корона. Руководил съемочным процессом бессменный режиссер клипов артиста Владимир Якименко. Он же предложил сделать клип совершенно без сюжета. – Мы просто показываем улицу такой, какая она есть. Брейк-данс, который танцуем, и машины, на которых ездим. Мы снимаем то, что хотим, и именно так, как считаем нужным. Для этого мы не получали никаких отдельных разрешений. Мы нелегально «бомбили» граффити на набережной и сами перекрывали дороги, – признался "ТД" Серега. К счастью, проблем с киевской полицией у рэппера не возникло. Несмотря на огромную пробку на дороге, полицейские на место съемок так и не приехали. А дорога освободилась сразу после съемок.