Майкл Джексон отправляется в концертный тур

Бывшая поп-звезда Майкл Джексон заявил 25 февраля, что совершит концертный тур вместе со своей семьей По информации издания The Mirror, сестры Джексона Джанет и Ребби, а также братья Джермен, Рэнди, Марлон, Тито и Джеки встретились с Майклом в Лас-Вегасе и решили поехать в тур вместе, так как Майкл не смог поехать как сольный исполнитель. Совместный тур может также стать большим толчком для остальных членов его семьи, которые так и не смогли достигнуть того же успеха, что был у них в Jackson 5. Последний раз публичное концертное выступление 47-летнего Майкла Джексона состоялось в 2001 году. По слухам, сейчас у звезды несколько миллионов долларов долгов.