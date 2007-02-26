Джордж Клуни сделал пластическую операцию

Знаменитый голливудский сердцеед Джордж Клуни, которого не раз признавали самым сексуальным мужчиной мира, признался в том, что он решился на косметическую операцию на веках, чтобы улучшить свою внешность и сделать свой взгляд более открытым Такое признание Клуни сделал в ходе ток-шоу Опры Уинфри, где он, как было задумано Опрой, давал интервью Джулии Робертс. Робертс спросила 46-летнего актера, что было последним самым большим изменением в его жизни. Клуни ответил на это: "Мне сделали глаза". В ответ актер спросил звезду "Красотки", делала ли она когда-либо косметические операции, на что Джулия ответила, что до сих пор не ложилась под нож пластических хирургов, сообщает ФактNews со ссылкой на The Telegraph. Отметим, в этом году на церемонии вручения "Оскар" Джордж Клуни, на счету которого три награды Американской киноакадемии, прошлогодний обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Сириана", вручал золотую статуэтку актрисе Дженнифер Хадсон за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушки мечты".