Верка Сердючка опозорит Украину?

Участие Верки Сердючки в конкурсе «Евровидение» будет позором для Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя Национального союза писателей Украины Василий Шкляр. «Позорно выбирать человека, который до самого последнего момента думал, какую страну представлять – Россию, Казахстан или Украину», – сказал он. В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции глава Киевской организации Союза писателей Виктор Баранов заявил об еще одном недопустимом факте – трансляции в украинских электричках российского фильма «72 метра» о подводниках. «В электричках и скорых поездах крутят фильм «72 метра». Это – украинофобский фильм», – заявил Баранов и призвал прекратить трансляцию ленты, передает «Новый Регион». Между тем, журналисты поинтересовались у главы Союза писателей Владимира Яворивского, почему он, будучи депутатом, никогда не блокирует трибуну Верховной Рады, чтобы отстоять украинскую культуру. «Мы не могли во время рассмотрения вопросов по культуре блокировать трибуну и выключать свет по одной причине: потому что мы – культурные люди», – заявил Яворивский.