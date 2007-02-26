Представитель Бритни Спирс опроверг, что певица дважды пыталась покончить с собой

26 февраля 2007, 16:33

Менеджер Бритни Спирс опроверг слухи о том, что певица якобы пыталась покончить с собой. Лари Рудольф назвал сообщения некоторых СМИ "абсолютно ложными" и "разочаровывающими". "Бритни старается из всех сил вылечиться", - сказал он в эфире одного из американских шоу, передает BBC. По сообщению ФактNews, Бритни дважды пыталась покончить с собой из-за страха потерять детей. Осведомленный источник рассказал изданию The National Enquirer: "После того, как Бритни сбрила волосы, у нее произошел срыв, и она пыталась покончить с собой". "Она плакала и говорила, что покончит с собой, если потеряет сыновей", - добавил источник. "Ночью Бритни сбежала на улицу и направилась прямо под колеса идущей на нее машины, но ее остановили. Она говорила, что убьет себя. Позднее она схватила антидепрессант Xanax и сказала, что выпьет всю упаковку и что ей все равно, что с ней будет". Напомним, на прошлой неделе Бритни Спирс добровольно легла на диагностику и лечение в реабилитационную клинику в Малибу (штат Калифорния), однако уже через несколько часов поп-звезда, не пробыв там и суток, сбежала оттуда. Покинув клинику, Спирс явилась в дом к своему бывшему мужу Кевину Федерлайну, который получил временную опеку над их общими детьми, сообщает NEWSru Israel. Бритни громко стучала в дверь и кричала. Однако Федерлайн отказался впустить ее в дом, опасаясь, что маленькие дети увидят мать в таком состоянии. Получив такой отпор, Бритни Спирс отправилась на заправочную станцию. Туда же проследовали за ней фотографы, пытавшиеся запечатлеть каждую секунду из жизни певицы. Бритни такое внимание со стороны папарацци очень рассердило. Она вышла из машины и направилась к автомобилю одного из журналистов. Как передает BBC, газеты в субботу вышли с фотографиями певицы, которая колотит по машине своим зонтиком. В конце концов, она разбила окно и сломала зонт. После чего спешно прошествовала в свою машину, посылая проклятия в адрес так неудачно подвернувшегося под горячую руку журналиста. По словам Ларри Рудольфа, теперь Бритни снова находится в реабилитационном центре. Она вернулась в учреждение в пятницу вечером. Адвокат экс-супруга Бритни Кевина Федерлайна отменил внеочередные слушания в лос-анджелесском семейном суде, которые должны были состояться в четверг на прошлой неделе. Точно неизвестно, что должно было стать предметом слушаний, но понятно, что бывшие супруги оспаривают единоличную опеку над их двумя сыновьями. Теперь якобы супруги договорились, что дети останутся с Кевином, пока Бритни будет проходить полный курс реабилитации в клинике. Программа продлится от 30 до 45 дней. Если Бритни не найдет в себе силы долечиться, она может потерять опеку над детьми. Со времени объявления в ноябре прошлого года о разрыве 25-летней звезды с ее мужем Кевином Федерлайном Спирс постоянно становилась объектом внимания представителей прессы. Певица вела активную "клубную жизнь", появляясь повсюду с подругой, известной светской львицей Пэрис Хилтон. Периодически американские таблоиды писали о различных выходках двух молодых знаменитостей. Несколько дней назад внимание американской прессы привлекла очередная странность поп-дивы. Бритни появилась в одном из парикмахерских салонов Лос-Анджелеса и самостоятельно машинкой сбрила себе все волосы. Кадры с изображением абсолютно лысой певицы обошли все американские телеканалы. До этого она лежала в наркологической клинике Crossroads, основанной Эриком Клэптоном, на острове Антигуа. Но пробыла там не более 24 часов и вернулась в Лос-Анджелес. В реабилитационный центр Бритни посоветовали обратиться члены семьи, в частности, мать певицы – Линн Спирс. Родственники Бритни Спирс серьезно обеспокоены поведением певицы в последнее время. Отец Бритни Спирс после всех событий согласился дать интервью одному изданию, в котором сказал: "У нас есть маленькая больная дочь, и мы пытаемся вылечить ее".

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