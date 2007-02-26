Сложная беременность Гурцкой

Популярная певица Диана Гурцкая сейчас находится на первых месяцах беременности. Первые сложности, связанные с этим волнующим периодом жизни уже позади, зато теперь у звезды сцены появились другие заботы. На днях Диане пришлось поменять практически весь свой гардероб, пишет "МК-Воскресенье". Интересное положение уже сказывается на фигуре певицы, поэтому ей и приходится запасаться новой одеждой. "Я и представить не могла, что с выбором вещей придется так сложно, - откровенничает Гурцкая. – Оказывается, ассортимент одежды для женщин в положении очень маленький". Вместе с супругом Петром Кучеренко Диана объехала практически все магазины столицы в надежде найти подходящие брюки или платья. Долгие поиски в итоге увенчались успехом. Певица купила себе шесть платьев нежно-розового, синего и голубого цветов. Наряды украшены различными аппликациями и вставками. Сейчас Диана всем довольна. Однако, по ее мнению, все основные трудности с гардеробом начнутся позже, когда животик станет еще заметнее. Пока же Гурцкая занята еще и подбором сценических костюмов. К настоящему моменту готово уже два наряда. "Я буду петь, надеюсь, до самых родов, - делится планами Гурцкая. - Слава богу, дикий токсикоз остался в прошлом. Теперь я спокойно могу думать о нарядах. На них денег не жалко".