Кристина Орбакайте стала мужчиной

В картине "Любовь-морковь" певица и актриса Кристина Орбакайте, как известно, перевоплощается в мужчину. По сюжету герои Кристины и ее партнера по фильму Гоши Куценко меняются телами. В фильме Кристина и Гоша Куценко изображали супружескую пару, которая находится на грани развода. Чтобы спасти свои отношения, они обращаются к психиатру. Он-то и меняет героев телами. "Я побаивалась такой роли, - говорит актриса. - Но доля авантюризма в моем характере перевесила, и я приняла предложение. Мне захотелось себя испытать в комическом качестве. Стала ли после этой роли понимать лучше мужчин? Стараюсь, но это все равно бесполезно. Помогают женская логика и мудрость". По мнению Кристины, сыграть комического персонажа не так просто, как может показаться на первый взгляд. "Профессия клоуна - это очень сложно", - говорит Орбакайте. Для того, чтобы стать мужчиной, Кристине пришлось основательно поработать над собой. "Скудная мимика, никаких эмоций, - объясняет Кристина. - Я постоянно руками размахиваю, поэтому пришлось прятать их, чтобы не выдать свою женскую особенность. А вообще, Гошей быть неинтересно. Вот если бы действительно можно было поменяться телами, я бы выбрала Брэда Питта". Сыновья певицы и актрисы с нетерпением ждут премьеры картины, пишет "КП-Самара". Но сама Орбакайте намерена ознакомить с фильмом только старшего сыну Никиту. Младший, по ее мнению, еще слишком мал для просмотра некоторых сцен. "Дэну я боюсь показывать картину, - призналась Кристина. - Там есть такие сцены, которые будет трудно объяснить впечатлительному восьмилетнему ребенку. А Никита даже в курсе моих переживаний во время съемок. Он первый, кто доложил мне о показе. Его школа находится рядом с одним из центральных кинотеатров столицы. Никита прибежал как-то с занятий и закричал: "Мама, повесили афиши!" Во время работы над "Любовью-морковью" не обошлось и без курьезов. Так, однажды Кристина Орбакайте прилегла отдохнуть в перерыве между съемками, а проснулась в окружении нескольких незнакомых мужчин. "Была у нас такая история, - вспоминает Орбакайте. - В течение двух недель снимали ночные смены на квартире, в которой мы "жили" с Гошей. Конечно, у каждого в группе был огромный недосып. И при каждой возможности всегда куда-нибудь прикладываюсь. Потому что сон - это подарок судьбы. И поскольку это квартира, в ней есть спальня. Поэтому когда не было съемок, все стремились именно туда. Как будто там медом намазано! В первые дни администратор кричала: "Это для главных героев! Только они могут спать!" Потом все обтерлись, познакомились. Снимают Гошу, я понеслась поспать... "Кристина, в кадр!" - закричали в рупор. Я открываю глаза и понимаю, что рядом лежат звукорежиссер, осветитель, помощник оператора, и я в окружении совершенно незнакомых мужчин. Всякое на съемках бывает!"