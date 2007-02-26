Наоми Кэмпбелл хочет стать матерью

Скандально известная своим взрывным темпераментом супермодель заявила в интервью одному из английских таблоидов, что очень хочет стать матерью. В свои 36 лет Наоми Кэмпбелл весьма обеспокоена тем, что биологический срок материнства истекает. "Я – единственная среди своих друзей, у кого нет детей. Если в обозримом будущем у меня не будет ребенка, мне будет очень тяжело психологически". Супермодель лишь недавно наконец закончила судебный процесс по делу о нанесении физических увечий своей экономке. Остается надеяться, что это не отразится на будущем потомстве Наоми.